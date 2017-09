Fischerbach Eine "gute und sinnvolle Investition, die im Notfall Leben rettet"

In Fischerbach gibt es ab sofort aber nicht nur zwei, sondern drei wartungsfreie Defibrillatoren, die im Notfall Leben retten können. Einer befindet sich seit längerem schon in der Gemeindehalle, hinzu kommt der im Clubhaus des Fußballclubs installierte. Ein Dritter, der jederzeit frei zugänglich ist, wurde jetzt neben dem Geldautomaten der Sparkasse Haslach-Zell in Betrieb genommen. Bürgermeister Thomas Schneider und die Spender Bernd Jacobs und Katrin Spathelf von der Sparkasse Haslach-Zell haben sich am Dienstagnachmittag gemeinsam darüber gefreut, den sehr zentral liegenden Defibrillator seiner Bestimmung zu übergeben. Auch hier waren vom DRK-Kreisverband sind Geschäftsführer Volker Halbe und Kreisausbildungsleiter Christian Armbruster vor Ort, um dessen Funktionsweise zu erläutern und zu demonstrieren.

"Beim Öffnen des Gehäuses, in dem der ›Defi‹ verwahrt wird, ertönt ein schriller Alarm. Dieser soll darauf aufmerksam machen, dass jemand Hilfe braucht. Aber er soll auch eine Abschreckung für Langfinger sein", betonte Armbruster, bevor er anregte, so schnell als möglich das Schild im Außenbereich anzubringen, das auf den lebensrettenden Schockgeber aufmerksam machen soll.