Fischerbach "Alles andere als Blümchenpolitik"

164000 Hektar Mais (siehe Info) werden in Baden-Württemberg angebaut. Die Imker möchten erreichen, dass davon drei bis fünf Prozent durch die durchwachsene Silphie ersetzt werden. Sie zeichnet sich durch eine hohe Biomasse sowie Biogasausbeute aus. Die Pflanze gilt als gute Bienenweide. Sie blüht in einer Zeit, in der Honigbienen nicht mehr allzu viel Nektar finden und ist auch Nahrung für andere Insekten.

"Honigbienen sind wichtige Indikatoren, sie sind besser erforscht als viele andere Tiere. Geht es den Hummeln und Bienen nicht gut, ist das ein Zeichen dafür, dass es uns Menschen nicht gut geht" so Baumann.

Dank der Arbeit der vielen Imker, werde die Bienengesundheit ständig beobachtet, die Imker seien ein wichtiger Partner für das Ministerium, lobte Baumann. Er hob nicht nur die ökologische, sondern auch ökonomische Bedeutung der Bienen hervor. "Ihre Produktivkraft ist höher als die der Deutschen Bank, wenn man den Wert der Pflanzenbestäubung mitberechnet", so der Politiker. Bienen erbrächten jährlich eine ökonomische Leistung von zwei bis vier Milliarden Euro.

Schmieder wies darauf hin, dass seit 2008, dem Jahr des Bienensterbens, in Deutschland das Verbot der Neonikotinoide in Pflanzenschutzmitteln bestehe. "Die Wirksamkeit dieser Insektizide ist 8000 mal höher als die von DDT, ihr Schaden für die Bienen ist sehr groß", so Schmieder. Er hoffe, dass das Verbot bleibt.

Baumann betonte, die Bedeutung der Biodiversität: "Obwohl es auch um Blümchen geht, ist es alles andere als Blümchenpolitik. Auch die Bundesregierung muss mit an dem Strang ziehen.".

Rund 29 000 Tonnen Pflanzenschutzmittel werden pro Jahr in Deutschland eingesetzt, so der Präsident des Badischen Imkerverbands, Klaus Schmieder. Es gebe viele Monokulturen, wie Raps oder Mais. Das bedeute für die Bienen ein kurzzeitiges Überangebot an Nahrung, während der Blüte und anschließend aber ein zu geringes Angebot.