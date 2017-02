Faustball Auf dem Weg zur deutschen Faustball-Hochburg?

Aus vier mach‘ zwei: Ein Mammutprogramm erwartet am Samstag die Bundesliga-Anwärter. Beim Aufstiegsturnier in Weinheim kämpfen der TSV Calw, der TV Wünschmichelbach, der TV Waibstadt, undd der TV Hohenklingen um die beiden freien Plätze in der Faustball-Beletage.