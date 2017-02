Fasnet 2017 So heiß ist die fünfte Jahreszeit, Teil 4

Deutschland

Generation 60plus rutscht öfter in Privatpleite

Von einer privaten Pleite sind in Deutschland immer mehr Menschen der Generation 60plus betroffen. Im Bürgel-Schuldenbarometer stiegen zum fünften Mal in Folge die Insolvenzfälle in der Altersgruppe "61 und älter", allein 2016 um 0,9 Prozent auf 10 844.