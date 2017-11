Eutingen Zwölf Pfarrer in ihrer Amtszeit begleitet

Als Mesnerin Maria Vogt gestorben war, befand sich die Kirchengemeinde in einer Notsituation. Else und Stefan Wally erklärten sich "nach familiärer Beratung" bereit, das Mesneramt zu übernehmen. "Die gesamte Familie ist in diese Aufgabe mit aufgenommen worden", erinnerte Joachim Gölz daran, dass die Kinder immer halfen und merkte an: "Ein Einsatz, der allen einiges abverlangt hat."

Kaum war Familie Wally im Amt, starb der Göttelfinger Pfarrer Muth. Auf sich selbst gestellt, hielten die Neulinge im Amt durch. Insgesamt zwölf Pfarrer begleiteten die Wallys in ihrer Amtszeit. Große Baustellen wie die Erweiterung des Kirchengeläuts auf vier Glocken, die Turmsanierung, den Bau des Gemeindehauses, die Innen- und Außenrenovierung der Kirche, der Bau der Sakristei und die neue Orgel unterstützen sie mit.

"Außergewöhnliche Gottesdienste wie Altar- und Orgelweihe waren euch vergönnt, Stefan als Dekanatsmesner", unterstrich der Kirchengemeinderat. Währen dieser Zeit haben Else und Stefan Wally Generationen von Ministranten ausgebildet. Die ehemaligen Ministranten dankten mit einer Rose.

Die jetzigen Ministranten dankten mit einem Präsent und ebenfalls Rosen ihren Vorbildern. Oberministrantin Leonie Teufel wies darauf hin, dass anfangs nur männliche Ministranten und seit 15 Jahren auch weibliche Ministranten bei Else und Stefan Wally in die Mini-Schule gingen.

Welche spaßigen Ausflüge sie gemeinsam erlebten und was sie lernten, erklärte sie: "Sehr herzlich und mit Gefühl und Verstand halten die Wallys ihre Ministranten an der Hand." Die Tränen flossen dann, als die Enkelin der beiden sie verabschiedete: "Dienst für Gott, für den Menschen, von der Wiege bis hin zur Bahre, segne und behüte euch Gott für diese 36 Jahre. Der Blick vom Kirchenbänkle geht nach vorne hin zum Altar, nicht sowie die vergangenen 36 Jahr."

Danke sagte auch Schwester Jelena im Namen der kommenden Kommunionkinder, die ebenfalls Rosen überreichten. "Ich bin sprachlos", dankte Stefan Wally, dem ebenso die Tränen in die Augen gestiegen waren. Viel Applaus erhielten die beiden, die mit der Pfarrgemeinde im Gemeindehaus ihren Abschied feierten.