Eutingen Zu wenig Barmherzigkeit in der Gesellschaft

"Ich fand die Idee gut", berichtete Maritha Schmitt aus Weitingen. Und so wurde bereits zwei Mal ein Frauenfrühstück mit Referent in Weitingen angeboten.

Der heilige Martin stand beim vergangenen Vortrag auf dem Programm, weil die Pfarrgemeinde Weitingen nach dem Heiligen Martinus benannt wurde. Nun habe man die Veranstaltung ausgeweitet und biete sie in allen vier Orten der Gemeinde Eutingen an.

Am Mittwoch stand das Thema "Jahr der Barmherzigkeit" auf dem Programm. "Es freut uns, denn da sieht man auch Gesichter, die man noch nicht gesehen hat", beschreibt Maritha Schmitt, dass jeder zum Frauenfrühstück kommen könne, auch Männer. Dieses Mal stach Hans-Peter Teufel heraus, denn er war der einzige männliche Besucher. Gespannt warteten sie auf das kleine Programm in der Eutinger Pfarrscheuer. Im Februar trifft sich die Gruppe in Göttelfingen. "Damit macht die Seelsorgeeinheit Eutingen was gemeinsam und kann noch enger zusammenwachsen", erklärte Müller.

Sie führte mit nachdenklichen Worten zum Thema "Jahr der Barmherzigkeit" ein: der Komponist Huub Oosterhuis wurde zu Unbarmherzigkeit und Hartherzigkeit zitiert. Er entließ die Gäste mit der Frage, wo erfahren wir im Alltag Barmherzigkeit? Referentin Margret Schäfer-Krebs knüpfte an das Thema an, das Papst Franziskus im vergangenen Jahr hervorgerufen hatte. Es sei bis heute noch aktuell, da Barmherzigkeit in der Gesellschaft nicht offensichtlich zu finden sei und da der Papst das Thema öfters betone.

Die Besucher erfuhren, welche persönliche Bindung die Referentin zum Thema hat: "Wenn es um die Erbverteilung geht, beharren viele auf ihr Recht. Man muss manchmal auch nachgeben, damit man gewinnen kann." Dem widersprach eine Zuhörerin, die meinte: "Wenn aber immer nur der Gleiche nachgibt, kommt er zu nichts." – eine kurze Diskussionsrunde begann. Margret Schäfer-Krebs lenkte ein und meinte, dass manchmal zurückstecken auch wahre Barmherzigkeit ausmache. Nur weil man jemandem etwas gebe oder helfe, sei das noch lange keine Barmherzigkeit. Manchmal müsse man von allem loslassen und denken, es wird schon werden. "Barmherzigkeit kann man nicht erlernen. Man muss sie erfahren", so die Leiterin des Referats Liturgie beim Institut für Fort- und Weiterbildung der Diözese.

Die Frauen hörten gespannt zu und wurden sichtlich zum Nachdenken angeregt. Mit Impulsen starteten sie in den Tag. "Mir gefällt das Frauenfrühstück, weil man hier einige Begegnungen hat", freute sich eine Besucherin, die auch beim nächsten Mal in Göttelfingen dabei sein möchte.