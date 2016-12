Eutingen Ziegenstall sorgt für viel Zündstoff

Eine angemessene und auch tragbare Beteiligung würde nach Auffassung der Verwaltung in der Größenordnung von 70 000 Euro (32 Prozent) liegen, wobei der Nabu bei diesem Betrag auch auf nicht unerhebliche Spenden angewiesen wäre. Es würde sich dann folgende Finanzierung des Gesamtprojekts ergeben: Zuschuss Stiftung Naturschutzfonds in Höhe von 112 000 Euro. Vorhandene Eigenmittel Nabu 25 000 Euro und der weitere Zuschuss vom Nabu in Form von Ratenzahlung in Gesamthöhe von 45 000 Euro, so verbliebe für die Gemeinde ein Gesamtkostenanteil von 116 000 Euro.

Gemeinderat hat das letzte Wort

Im vorliegenden Arbeitspapier ist weiterhin zu lesen: "Die erste Zuschussrate vom Nabu in Höhe von 1500 Euro wird im Jahr 2016 bezahlt. Die zukünftigen jährlichen Raten müssen mit dem Nabu noch vereinbart werden."

Nun war für Raible ganz Schluss. "Wer in der Verwaltung unterschreibt solch einen Unsinn?", fragte er aufgebracht. "Wenn die morgen sagen, sie können nur 100 Euro im Jahr zahlen, weil sie all ihre Mittel bereits aufgebraucht haben, dann stehen wir blöd da und zahlen zähneknirschend auch noch die Nabu-Anteile."

Er erinnerte daran, dass seinerzeit beim Hallenbau ganz klare Regeln vereinbart wurden. "Die Vereine zahlen 50 000 Euro Eigenanteil in zwölf Jahren an die Gemeinde zurück, wurde damals vereinbart und seither zahlen wir jedes Jahr 4166 Euro ab. Wir werden auch nicht gefragt, ob wir das können", regte sich der Ortschaftsrat auf.

Ortschaftsratskollege Horst Niessner räumte ein, dass von vielen Seiten bei diesem Projekt Fehler gemacht wurden, doch nun müsse man schauen, wie man die Sache regelt. "Und da muss auch der Nabu bluten." Ortsvorsteherin Diana Wally formulierte es so: "Wir müssen schauen, dass wir die Kuh – besser die Ziege – vom Eis bringen."

Argumente wie "Das Nabu-Gebäude gehört ja der Gemeinde", ließ Raible hingegen nicht gelten. "Die Halle gehört auch der Gemeinde und da wurde auf uns nicht so viel Rücksicht genommen."

Trotz dieser heftigen Kritik, die zum Teil auch schon seit einiger Zeit aus der Bevölkerung kommt, stimmte der Ortschaftsrat einstimmig dafür, dass die überplanmäßigen Ausgaben beim Naturpflegezentrum in Höhe von 113 000 Euro aus dem nicht benötigten Haushaltsansatz vom Sportgelände genommen wird. Der Gemeinderat hat nun das letzte Wort.