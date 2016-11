Eutingen Wofür die vier Kerzen des Adventskranzes stehen

Verpflegt werden die Besucher von zahlreichen Helfern, die auch selbst gebackene Weihnachtsplätzchen verkaufen.

Für die kleinen Besucher halten die Elternvertreter des Kindergartens Sankt Georg und des Kinderhauses Fantadu eine kleine Überraschung in der Sankt Stephanuskirche bereit. Mit "Leise rieselt der Schnee" stimmt die Gruppe in der Kirche alle auf die Adventszeit ein.

Der Wunsch nach Schnee geht an diesem Abend nicht in Erfüllung, dafür nach einer liebevoll erzählten Geschichte. Debora Bihler liest über das Mikrofon die Adventsgeschichte von Svenja und ihrer Familie vor: Die Mutter erzählt ihren Kindern nicht die typischen Adventsgeschichten, sondern tauschte bei jeder Kerze des Adventskranzes Erinnerungen aus. Die erste Kerze stehe für Liebe, die zweite für Frieden, die dritte für Freundschaft und die vierte für den Glauben, um den es am Heilig Abend gehe. Für die kleinsten Besucher ist diese Geschichte etwas anspruchsvoll, doch die Größeren stimmt sie nachdenklich.

Ruhig wird es in der gut gefüllten Eutinger Stephanuskirche, bis das Abschlusslied "Kling Glöckchen" ertönt. Zum Abschied erhält jedes Kind eine Süßigkeit und ein Weihnachtsbüchchen.

Um Bücher dreht es sich diesmal im Flur des Eutinger Rathauses. Da der Sitzungssaal für eine große Trauung in ein Trauzimmer umgestaltet wurde, stellt das Büchereiteam der katholischen Kirche die rund 150 Bücher im Gang aus. Die zahlreichen Kinder- und Bilderbücher werden von den Kleinen, aber auch deren Eltern und Verwandten durchgestöbert und zahlreich bestellt. Aus dem Erlös schafft die Bücherei der katholischen Kirche in Eutingen neue Bücher für den Verleih an. "Wir haben seit Anfang des Jahres steigende Besucherzahlen", freut sich Renate Weinhardt vom Büchereiteam. Zusammen mit Andrea Ehrmann berät sie die Besucher bei Fragen. "Vor allem der Katzenkalender für das nächste Jahr, aber auch verschiedene Kinderbücher sind gut nachgefragt", weiß Andrea Ehrmann und erklärt einer Großmutter das neue Elektro-Buch: "Das macht Musik und da sind die Texte zu lesen."

Zahlreiche Besucher lassen sich vom Adventszauber mitreißen und erleben im Eutinger Rathaus, aber vor allem vor dem Gemeindeverwaltungssitz ihre Adventseinstimmung. Die Musikkapelle Eutingen umrahmt den gemütlichen Adventsbasar, der durch die Winterbeleuchtung der Tannen einen besonderen Charme erhält – und das zugunsten der Partnergemeinde im Kongo.