Eutingen Wird nun eine Mauer zu Weitingen hochgezogen?

Die Jury um Prinzessin Kerstin, Stefan Rüth und Walter Volk war sich daher einig: Sieg für die Narrenzunft.

Bereits zuvor hatte die Prinzessin die Marschrichtung vorgegeben: "Ab sofort regiert mein Prinz!" Der Prinz schob hinterher: "Und nicht mehr der Rathausverein." Dieser trat an diesem Tag seinen Dienst als Rotkäppchen verkleidet an.

Der Prinz griff durch –­ und zwar mit Dekreten à la Donald Trump. "Ich habe als Prinz schon so viel geschafft wie der Bürgermeister in fünf Jahren", behauptete er. Seine nächste Amtshandlung lautete "Eutingen First, Weitingen Last". Büttel Marc Creuzberger betitelte ihn darauf hin als "Trumpeltier von Eutingen".

Zudem verordnete der Prinz, eine Mauer zu Weitingen erstellen zu lassen. Selbstverständlich sollten die Weitinger dafür bezahlen, hieß es aus dem Gremium.

Eine Mauer in Richtung Rohrdorf wäre hingegen billiger. Diese müsste nur 50 Zentimeter hoch sein, da Heale ohnehin nicht höher springen könnten.

Zudem verfügte der Prinz, dass die Prinzengarde die nächsten Tage ständig zu tanzen habe. "Schließlich sind die Mädels heißer als ein Dönerspieß", stellte er fest.

Thorsten Weiss gab Bürgermeister Armin Jöchle einen Auftrag mit auf den Weg: So solle die "Ondere Bar" zum Immateriellen Heimat- und Kulturerbe ernannt werden. Schließlich sei sie in hohem Maße identitätsstiftend, fördere Emotionen und sei schlicht und einfach erhaltenswert.

Jöchle wollte sich daraufhin auch nicht lumpen lassen und übergab dem Prinzenpaar – und auch Kämmerer Walter Volk – die ultimative Hilfe für das Controlling: einen Rechenschieber.

Dann gab es kein Halten mehr. Schelladralle, Talhexen, Bären und Teufel stürmten den Sitzungssaal. Jöchle hatte ein Einsehen und übergab den Rathausschlüssel an das Prinzenpaar, das diesen voller Stolz dem närrischen Volk präsentierte, das bereits vor dem Rathaus wartete. Zu den Klängen des Narrenmarsches ging es in die Narrenhalle – natürlich mit den gefesselten vormaligen Würdenträgern des Rathauses im Schlepptau.