Eutingen "Wir haben das für alle Eutinger gemacht"

Bekannte Schrittkombinationen, aber auch Neuerungen wurden eingebaut. Von Internetvideos und bei Veranstaltungen haben sich die Trainerinnen inspirieren lassen. Immer das Ziel vor Auge, was Neues zu machen, trieben sich die beiden zu Höchstleistungen an. "Das war schwer, denn wir haben im vergangenen Jahr alles in den Vampirtanz reingesteckt", erzählt Ramona Platz, dass sie mit Madita Seele schon immer einen Vampirtanz umsetzen wollte.

Was ganz anderes sollte es dieses Jahr werden und so kamen die Eutingerinnen auf Seemänner. "Manche waren nicht so begeistert von den Bärten, aber nach kurzer Zeit hat sich das gelegt", so Ramona Platz. Unter den Bärten sei es sehr warm, doch abgelegt werden diese deswegen noch lange nicht. Lediglich die Seemannssäcke bleiben nach dem Einmarsch auf das Schiff liegen. Eine Szene, die am vergangenen Samstag das Publikum zu großem Jubel aufrief.

Mit den Eutinger Narren im Gepäck waren die 15 Tänzerinnen nach Oberndorf gereist. "Wir sind eigentlich nur wegen des Spaßes hin. Dass wir gewinnen, hätten wir nie gedacht", blickt Ramona Platz auf die erste Aufführung des neuen Tanzes zurück.

Es sei nicht alles glatt gelaufen. Andere Showtanzgruppen hätten einen besseren Aufbau und mehr Hebe-Elemente gehabt, gesiegt hätte jedoch die "Showtanzgruppe der Herzen".

Die Zuschauer konnten schriftlich unter den 13 Showtanzgruppen ihren Favoriten wählen. Die meisten Stimmen erhielten die Eutinger "Seemänner", was sie kaum glauben konnten. "Das ist einfach toll. Wir haben das für alle Eutinger gemacht", freut sich Ramona Platz über den Preis und die Siegerurkunde, die beide einen Ehrenplatz erhalten sollen.

Mühevolle Arbeiten und die Vorbereitung am selbstgestalteten und mit Glitzerborden beklebten Kostüme seien damit belohnt worden. Ganz sei die Anspannung noch nicht beseitigt, weiß die 26-Jährige: "Mal sehen, was das Publikum in Eutingen zu unserem neuen Tanz sagt."

Am Samstag, 28. Januar, wird die Prinzengarde den Seemanns-Tanz in der Eutinger Halle präsentieren und hofft auf zahlreiche Fans. An den restlichen NZE-Abenden, beim Patentreffen in Vollmaringen und beim Showtanzabend in Weitingen wird die Prinzengarde ebenfalls zu sehen sein. Und vielleicht können die Tänzerinnen ihre Trainerinnen zu einer weiteren Saison überreden.