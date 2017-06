Eutingen Wie bei Kandinsky: Große Kunst ausgestellt

Eutingen. Wie kam es zu dieser Ausstellung? Auf ihrer "Reise um die Welt" besuchten die Kinder des Kindergartens auch Russland. Beim Sommerfest des Kindergartens erzählten sie vom Rübchen, das nicht aus dem Acker wollte. Sie waren aber nicht nur als Erntehelfer unterwegs, sondern schauten sich Russland ganz genau an.

Sahne-Eis aus Sibirien?

So stellten sie fest, dass es in Sibirien oft so kalt ist, dass man den Kühen für ihr Euter einen Art wollenen BH anfertigen muss, damit die Milch nicht einfriert. "Ja, aber gefrorene Milch gibt doch Sahne-Eis und das freut die Kinder", hatte Bürgermeister Armin Jöchle gleich eine Idee, wie man die Kälte in Russland prima nutzen könnte. Ob’s die Kuh auch freut, wenn anstatt Milch Eis am Stiel aus dem Euter kommt, das hatte der Schultes jedoch nicht bedacht.