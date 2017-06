Eutingen Wichtiger Baustein für die Orgelsanierung

Das Dach- und Deckentragwerk sowie die Stuckdecke wurden untersucht. Diese Untersuchung zeigte die katastrophalen Schäden am Kirchengebäude und vor allem in den vier Dachstühlen. Balken und tragende Holzelemente waren an einigen Stellen morsch und mussten ausgetauscht werden. Eine Mammutaufgabe, die unter Architekt Timo Raible umgesetzt wurde und 550 000 Euro kostete. Rund 60 000 Euro brachte die Kirchengemeinde aus eigenen Mitteln auf. 2011 wurde das Renovierungsfest gefeiert. Im Zuge der Sanierung wurden Heizung erneuert und Belüftung optimiert.

Viele Haare vom Schimmel am Kreuz

Welche Auswirkungen die falsche Belüftung über Jahrzehnte hinweg hatte, zeigte sich mit der Zeit. "Als wir das Gerüst angebracht hatten, sahen wir auf dem Kreuz lange Haare vom Schimmel", beschrieb Michael Kramer, zweiter Vorsitzender des Kirchengemeinderats. Die Orgel war auch befallen.

Markus Hilbel, Geschäftsführer von Stehle Orgelbau, nahm mit Schreinern Andreas Hautzinger und Wendelin Schmid die Orgel bis aufs Kleinste auseinander. "Wurden alle Pfeifen gereinigt?", wollte Florian Weingärtner wissen. Der Vorsitzende der Musikkapelle übergab an Pfarrer Beda Hammer sowie Michael Krame und dessen Stellvertreter Winfried Dettling einen Scheck von 385 Euro. Die Hälfte des Erlöses aus dem Kirchenkonzert der Musikkapelle geht an die Orgelsanierung. Der Rest kommt der Freiburger Straßenschule zugute.

Bei der Scheckübergabe erfuhr Florian Weingärtner, dass die Orgel auf der Empore gereinigt wurde. Defekte Pfeifen mit Zinn-Bleilegierung wurden mit einem Rundrohr sozusagen ausgebeult. Dabei wurden auch technische Probleme behoben und der Gleichrichter ausgetauscht. Rund 29 000 Euro wurde für die Orgelsanierung aufgewandt, wobei die Pfarrgemeinde 6000 Euro aufbringen musste. "Wir haben das nun hinbekommen", dankte Pfarrer Beda Hammer und nahm die Spende mit Freude entgegen.