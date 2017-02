E utingen-Rohrdorf. Die Außenbeleuchtung eines Unternehmens im Gewerbegebiet "Neuer Bahnhof" sprach ein Bürger in der Bürgerfragestunde des Rohrdorfer Ortschaftsrates an. "Muss das sein?", fragte er den Rohrdorfer Ortsvorsteher Rolf Walddörfer. Nach Meinung des Bürgers handle es sich bei der Beleuchtung um Lichtverschmutzung. Das sei nicht umweltverträglich. In der Nähe gebe es ein besseres Beispiel, wie eine Beleuchtung moderner und zeitgemäßer möglich sei. Walddörfer entgegnete, dass es weitere Unternehmen gebe, die bereits aus der Ferne aufgrund ihrer Beleuchtung auffallen würden: "Sie stechen regelrecht ins Auge." Der Ortsvorsteher wolle die Beschwerde an die Eutinger Gemeindeverwaltung weitergeben. Sie müsse dann entscheiden, ob die Außenbeleuchtung baurechtlich genehmigt werden muss. Mit einer Abdeckung wäre das Problem behoben, merkte der Bürger an. In einem Gespräch mit dem Unternehmen könne das Problem sicher geklärt werden, war er sich zudem sicher.