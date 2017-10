Eutingen "Wenn ich mit 40 noch Zumba mache, organisiere ich eine Party"

Freunde aus der ganzen Region kamen zusammen, um Nadine Kapps Wunsch zu erfüllen. "Ich habe einmal gesagt, wenn ich mit 40 noch Zumba mache, organisiere ich eine Party und spende den Erlös", berichtet das Geburtstagskind. Seit ihrem siebten Lebensjahr betreibe sie Sport in allen möglichen Varianten. Die gelernte Reiseverkehrskauffrau sei schon früh in Fitness-Studios aktiv gewesen. Dort fand sie ihre Berufung, bot Step-Aerobic-Kurse und vieles mehr an. Neugierig auf die Vielfalt des Sports, bildete sie sich mit Kursen weiter. Als Cycling- und Jumping-Instructor war sie in einigen Studios der Region tätig.

Bei ihrem Kuba-Urlaub packte sie das Lateinamerika-Fieber und sie entschied sich, vor Ort Salsa zu lernen. Weil die Einheimischen den Tanz im Blut hatten, kam sie immer wieder zum Urlaub machen auf die Insel, wobei sie sich im Tanzen fortbildete. "Ich hörte, dass eine Tanzschule in Gülstein weitere Kurse anbietet", beschreibt Nadine Kapp den Zufall, der sie zum Zumba geführt hatte. Denn die Tanzlehrer hatten bereits 2009 Zumba-Kurse im Angebot. "Beim ersten Mal wusste ich, darin gehe ich auf. Das will ich machen", schwor Nadine Kapp, dass sie dieser Lebenseinstellung treu bleiben wolle. Anfangs seien die Zumba-Kurse in der Region nicht so stark verbreitet gewesen. Mit der Zeit ging das Zumba-Fieber um und Nadine Kapp besuchte zahlreiche Zumba-Partys. Um ihr Wissen zu vermitteln, ließ sie sich von einem Zumba Education Specialist (ZES) in Erding zum Zumba Instructor ausbilden. Auch "Zumba Gold", eine Fortbildung, schloss sie ab. Damit könne sie langsamere Zumba-Kurse für ältere Teilnehmer oder Menschen mit Einschränkungen und Behinderungen anbieten. Fortbildungen, so genannte Jam-Sessions, folgten. "Ich hab viele Zumba Instructors kennengelernt. Wir sind eine kleine Familie", erklärt sie, dass sie bald Kontakt zu Zumba Instructors auf der ganzen Welt bekommen hätte. Von jedem könne man etwas abschauen. Sie sei dem Zumba treu geblieben, weil er nicht nur einen Sport verkörpere. "Zumba bedeutet für mich Lebensfreude. Ich liebe Zumba, denn es geht nicht ums perfekt sein", beschreibt die 40-jährige Eutingerin.

Eigentlich könne jeder beim Zumba mitmachen. Die Bewegungen würden sich nach wenigen Malen einprägen. Sie bekomme dabei den Kopf frei. "Wenn ein Tag nicht gut läuft, dann bin ich nach dem Zumba befreit", freut sich Nadine Kapp über die positive Wirkung. Einige Bekannte hätten gesagt, dass man mit zunehmenden Alter Zumba aufgeben würde. "Ich hab mir daher geschworen, wenn ich zum 40. noch Zumba mache, dann lad ich zur Caritativen Zumba-Party ein", erklärt Nadine Kapp, wie sie auf die Zumba-Geburtstagsparty kam. Einige Sponsoren, Zumba-Instructors, ein Zumba-Jammer, Tänzerin Marielucy und eine und Freunde hätten das Tanzen für den guten Zweck möglich gemacht. Der Erlös gehe zum einen an den Förderverein krebskranker Kinder Tübingen, weil Nadine Kapp eine Zumba-Teilnehmerin hatte, deren Tochter an Krebs erkrankt sei. "Sie ist wieder genesen, aber da habe ich mitbekommen, was der Förderverein alles leistet", ist sie begeistert von dessen Arbeit. An die Hinterbliebenen der verunglückten Familie aus Mötzingen gehe ein Teil des Erlöses, weil sie Angehörige kenne. Daher freute sie sich, dass die Geburtstagsgeschenke in Form einer Spende erfolgten. "Vielleicht habe ich den einen oder anderen inspiriert, auch unabhängig von meiner Party, zu spenden", weist Nadine Kapp auf das Spenden-Konto des Fördervereins hin. Bis Ende November bestehe auch noch das Konto der Familienangehörigen aus Mötzingen. Nadine Kapp war jedoch schon bei ihrer Geburtstagsparty glücklich, denn ihr Zumba-Charity-Event ging vollkommen auf.