Eutingen "Weniger ankündigen und Geplantes kontrolliert umsetzen"

Das bescheidene Niveau, auf dem teilweise von beiden Seiten diskutiert worden sei, bleibe ihm in trauriger Erinnerung und dennoch sei es richtig gewesen, dass dieses Projekt per Bürgervotum entschieden wurde. "Mit dem Wort ›Volksverräter‹ werden heute politische Entscheidungsträger und Journalisten beschimpft. Eutingen aber hat gezeigt, dass das parlamentarische System durch direktdemokratische Elemente ergänzt ist und Mitbestimmung ermöglicht. Wer etwas anderes behauptet, hat von der Realität keine Ahnung".

Fortschritte sieht Lazar bei mehreren Projekten: Es gebe in allen Ortsteilen Kindergärten mit einem flexiblen Betreuungsangebot und es konnten beide Schulstandorte erhalten werden. Der rasche Bauplatzverkauf in Eutingen und Weitingen habe zu einer steigenden Einwohnerzahl geführt. Das Sportstätten-Projekt habe Top-Bedingungen für die Sportvereine geschaffen und ermögliche die Umgestaltung des alten Trainingsplatzes. Diesen Platz habe ein regionaler Investor gekauft und baue ein Pflegeheim. Demnächst könnten Menschen ihren Lebensabend in professioneller Betreuung in Eutingen verbringen. Nebenbei werde dieses Haus einer der größten Arbeitgeber in der Gemeinde. Vollsortimenter, Bahnhaltepunkt "Eutingen Nord" und die Sanierung der Kreisstraße zwischen Göttelfingen und Eutingen seien aufs Gleis gesetzt. Jetzt gelte es, diese Vorhaben in eine kontrollierte und zügige Umsetzung zu bringen.

Lazar weiter: "Wir haben 2014 das Ruder mit einem Schuldenstand von 3,2 Millionen Euro übernommen (aktuell 3,1 Millionen). Mittelfristig wäre mit dem Rathausumbau in Eutingen und den Hallen in Weitingen und Eutingen eine Verschuldung auf über 5 Millionen Euro nötig. Ich hielte das für untragbar. Der Rat, der 2019 gewählt wird, sollte den gleichen finanziellen Spielraum wie wir haben und nicht nur Zins und Tilgung zahlen müssen. Ich bin der Meinung, wir sollten weniger ankündigen und kontrolliert das Geplante umsetzen".