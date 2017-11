Eutingen Weitingen wurde ihm zur dritten Heimat

Geboren wurde der mit 91 Jahren Verstorbene am 14. Juli 1926 als eines von fünf Kindern der Eheleute Raimund und Theresia Schwab in Millowitz in Südmähren.

Der zweite Weltkrieg setzte dem Jubilar und dessen Familie stark zu. Mit 17 Jahren wurde er in die Wehrmacht eingezogen, später in Frankreich verwundet. Sein Vater war seit der Kesselschlacht von Breslau vermisst. Die übrigen Familienmitglieder wurden aus ihrer Heimat vertrieben.

Bei Kriegsende wurde Schwab von den Franzosen aus einem Lazarett in Saulgau geholt und in ein Kriegsgefangenenlager bei Straßburg gebracht. Nach dreijähriger Gefangenschaft wurde er entlassen, arbeitete jedoch freiwillig noch zehn Jahre bis 1958 in der Landwirtschaft im Elsass, wo es ihm nach eigenem Bekunden gut gefiel. Oft besuchte er vom Gäu aus das ihm zur zweiten Heimat gewordene Elsass. Bis ins hohe Alter war der Verstorbene gerne im eigenen großen Garten unterwegs. An einer Hand die Gießkanne, an der anderen der Stock, meinte er leicht ironisch beim 90. Geburtstag im vergangenen Jahr.