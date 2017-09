Eutingen Weiter auf den zusätzlichen Bahnhof warten

Auch FDP-Landtagsabgeordneter Timm Kern stieg in das Thema mit ein. Seiner Ansicht nach wäre es ein "Riesendebakel", wenn der Bahnhaltepunkt in Eutingen, und auch der geplante in Dornstetten, nicht käme. Daher schickte er eine Anfrage an das Verkehrsministerium, um ein "klares politisches Bekenntnis" zu erhalten. "Die Zeit drängt und ich fordere Land und Bahn dazu auf, sich glasklar für den Ausbau der Schieneninfrastruktur im Kreis Freudenstadt zu bekennen", so seine Aussage.

Nun hat sich das Verkehrsministerium Baden-Württemberg zur Sache geäußert. In einer Stellungnahme heißt es: "Dem Verkehrsministerium ist die Situation bekannt. Wesentlicher Knackpunkt ist, dass es im laufenden Fahrplan nicht möglich ist, zusätzliche Halte unterzubringen. Dies liegt an den knappen Übergängen in Freudenstadt (mit teilweise nur zwei Minuten Umsteigezeit) und veränderten Planungsvorgaben der DB Netz AG, die längere Mindestaufenthaltszeiten der Züge an den Stationen vorsehen.

Mit der Neuausschreibung des Schienenpersonennahverkehr (SPNV) in den Netzen 7b (Karlsruhe) und 8 (Ortenau), die spätestens im Dezember 2022 in Betrieb gehen sollen, wird sich dies jedoch ändern. Die Fahrplankonzepte für diese beiden Netze sehen dann großzügigere Übergangszeiten in Freudenstadt vor. Für die Umsetzung dieser Konzepte ist lediglich noch der Bau einer Weichenverbindung im Freudenstädter Bahnhof erforderlich.

Die geplanten längeren Übergangszeiten werden dann die Bedienung von zwei zusätzlichen Haltepunkten zwischen Freudenstadt und Eutingen möglich machen. Daher können die Planungen für die neuen Haltepunkte Dornstetten Aach, Dornstetten Haselwiesen (unter Aufgabe von Dornstetten) und Eutingen Nord weiter vorangetrieben werden. Dies ist insbesondere unter Berücksichtigung des erforderlichen Zeitfensters für Genehmigung und Bau im Hinblick auf die Inbetriebnahme im Dezember 2022 sinnvoll."

Zwar kein Projekt-Stopp, aber eine Projektverschiebung um bis zu fünf Jahre – das dürfte nicht im Sinne der Gemeinderäte sein.