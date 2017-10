Eutingen Weihnachtszeit wird zur Belastungsprobe

Vor allem zu Stoßzeiten wie der Weihnachtszeit war im Postfrachtzentrum einiges los. Die Anzahl der Sendungen nahm in den vergangenen vier Jahren immer stärker zu. In der Weihnachtszeit waren es in Spitzenjahren bis zu 400 000 Pakete, die innerhalb von 24 Stunden sortiert wurden. Daher wurde die Erweiterungsmaßnahme vorgenommen. Der Bereich, in dem bisher Sperrgut gelagert wurde, musste überplant werden.