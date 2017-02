Eutingen (pm). "So einen schönen Rasen wie die Göttelfinger auf ihrem Sportplatz haben, den wünsche ich mir bei uns auf dem Friedhof", sagte Gemeinderätin Anne Meyer, als über die Zuschüsse der Sportplatzbewässerung der sporttreibenden Vereine in der Gemeinde diskutiert wurde. In den kommenden fünf Jahren sollen insgesamt 2470 Euro aus der Gemeindekasse beigesteuert werden, von denen allein 920 Euro an den FC Göttelfingen gehen. Andere Vereine verbrauchen Wasser im Wert zwischen 360 und 140 Euro (SV Weitingen). Daher war es auch kein Wunder, dass gerade der Weitinger Ortsvorsteher Roland Raible kritisch nachfragte, wie denn dieser Betrag zustande kam. Wasseruhr und Durchschnittswerte, lautete die Formel, die Armin Jöchle beisteuern konnte. Auch Göttelfingens Ortsvorsteherin Diana Wally konnte nur anmerken, dass der FCG seinen Rasen sehr gut pflege. Trotz dieses Fragezeichens in der Geschichte winkten die Räte diese Förderung durch.