Eutingen War das die letzte Halloween-Party im Sportheim?

Mancher wird bei diesem Gedanken wehmütig, nicht nur, weil der Partystandort seit vielen Jahren auch außerhalb der Fasnet beliebt ist. Viele Stunden haben ehrenamtliche Helfer beim Bau aufgebracht. Die ersten Überlegungen für den Neubau gingen schon früh voran. Unter Vorsitzendem Otto Schach wird der Bau des Vereinsheims weiter vorantrieb.

In der Chronik des Sportvereins heißt es: "Der Verein will auf einem Platz, der schon in seinem Besitz ist, ein Vereinsheim bauen, für das die Pläne gegenwärtig bearbeitet werden." Der Kostenvoranschlag lag damals bei 100 000 DM. Die Bauleitung übernahm Franz Heyler aus Hochdorf. "Trotz Unkenrufen von vielen Seiten, trotz Skepsis vieler Eutinger Bürger, trotz Ablehnung des benötigten Bauholzes durch die Gemeinde, wurde der Bau begonnen und machte Fortschritte", erinnert Anton Hörmann in einem Bericht. Anfangs wurde ein Bagger für die Aushubarbeiten eingesetzt, aber danach war Handarbeit angesagt. Rund 13 000 Stunden Eigenleistung brachten die SVE-Mitglieder und Unterstützer für den Bau an der Kreisstraße 36 Richtung Mühlen auf. Verwendet wurden 150 Kubikmeter Beton, 13 Kubikmeter Holz und 29 Nagelbinder. Es entstand ein Rohbau mit einer Nutzfläche von 270 Quadratmetern. In diesen kamen später ein Mehrzweckraum, eine Heim- sowie Gästekabine, zwei Duschräume, Toiletten, ein Schiedsrichteraum und ein Geräteraum. Am Wirtsraum mit Küche war eine Kegelbahn angesiedelt.

In diesem eingeschossigen Flachbau installierten die SVE-Mitglieder eine Warmluftheizung mit halbautomatischer Ölfeuerung und eine Hauskläranlage. Da viel Eigenleistung aufgebracht wurde, konnten die bis dahin veranschlagten Kosten von damals 160 000 DM erheblich gesenkt werden, heißt es in der Chronik. 109 Mitglieder, 25 Schüler und 19 Jugendliche hatte der Verein zu dieser Zeit. Nach 14-monatiger Bauzeit wurde das Sportheim im Juni 1968 bei einem viertägigen Fest präsentiert.