Eutingen Wald lässt nicht nur die Kasse klingeln

Eutingen. Drei neuralgische Punkte wurden dabei besonders unter die Lupe genommen. Diese hatten sich Stahl und der Eutinger Josef Dennochweiler ausgesucht. Eutingen habe 330 Hektar Waldfläche, so Stahl. Für diesen wird jeweils ein Zehn-Jahres-Plan aufgestellt und nun stehe nach fünf Jahren die Zwischenrevision an. In diesem Plan wurden ökonomische, soziale und ökologische Ziele formuliert.

Weinberghalde

Lärm von der Autobahnbrücke und Vogelgezwitscher: So stellte sich die Situation an der Oberkante der Hänge in das Neckartal bei Weitingen dar. Hier ging es vor allem um das Thema Ökologie.