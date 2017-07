Eutingen Vorfreude auf die Weitinger Markthalle

Eutingen-Weitingen. Zu einem Clubtreffen und Teilemarkt hatte der "NSU-Prinz-Club Schwaben" (NSU-PCS) in Weitingen eingeladen. In der früheren NSU-Vertragswerkstätte von Bruno Bok hat sich der NSU-Club Schwaben im Frühjahr 2014 niedergelassen und seine Clubräume eingeweiht. Die frühere, gegenüber gelegene Werkstatt wird derzeit zur Markthalle umgebaut und erweitert. In Bruno Boks früherem Wohnhaus hat der Prinz-Club Platz für ein kleines Lager, Büro und sogar einen Ausstellungsraum für Zweiräder gefunden.