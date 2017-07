Eutingen Von echten und "falschen" Oldtimern

Schon nach wenigen Minuten ist klar, dass dieses 50erle-Treffen der Oldtimerfreunde Eutingen wieder ein besonderes wird. Die Stimmung ist trotz aufziehender Wolken ausgezeichnet, Witze sind an der Tagesordnung. Ralf Platz, der mit seiner Honda Dax mitfährt, muss sich die Frage gefallen lassen, warum er überhaupt gekommen sei. Sein Fahrzeug sei mit dem Baujahr 1993 kein echter Oldtimer.

Doch Ralf Platz erzählt eine hörenswerte Geschichte zu seiner Honda Dax: Sie war seinem Bericht zufolge viele Jahre in Hamburg im Einsatz. Über einen Bekannten wurde Familie Platz auf sie aufmerksam und holte sie vom Norden in den Süden. Am Fahrzeug sei noch alles original, sagt Ralf Platz.

Während sich die Eutinger austauschen, fahren immer wieder weitere Oldtimerfreunde auf das Ziegelhütten-Gelände. Unter ihnen auch Marcell Ade, der zusammen mit Peter Arndt die diesjährige 50erle-Tour organisiert hat.

Tour führt nach Pfalzgrafenweiler und über Nagold zurück

Dann geht es los. Die Tour führt die Gruppe von Eutingen aus Richtung Schietingen, Talheim, Haiterbach, Salzstetten nach Pfalzgrafenweiler. Ein paar 50erle müssen auf der Fahrt ordentlich kämpfen. In der "Linde" in Pfalzgrafenweiler legen die Oldtimerfreunde ihre Pause ein.

Dann geh es weiter über Nagold nach Gündringen in den "Mohren". Die Pause ist eher unfreiwilliger Art – an dem Gasthaus muss das Begleitfahrzeug mit Wasser versorgt werden. Dann geht es wieder zurück an den Ursprung der Fahrt.

Den Abschluss machen die Teilnehmer der 50erle-Fahrt an der Ziegelhütte in Eutingen. Organisator Peter Arndt berichtet anschließend, dass es keine Pannen gab. Günther Kopp – Fan von Vierrädrigen Oldtimern – blieb im Besenwagen arbeitslos.