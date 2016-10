Eutingen Vom Kindergarten gehts ins Cockpit

Die Kinder haben zu diesem Thema gebastelt und Lieder über das Fliegen gesungen. Es gab auch ein Flugfest, bei dem die Kleinen nach Mallorca reisten – Experimente folgten. "Wir haben einen Luftballon aufgeblasen und den dann losgelassen. Der ist schnell davongeflogen", beschreibt der fünfjährige Ümmet.

Welche Kräfte beim Fliegen wirken, zeigte sich beim Besuch auf dem Eutinger Fluggelände. Thomas Haller, Vorsitzender des Flugsportvereins Rottenburg-Horb-Eutingen, berichtete von seiner Leidenschaft. Die Kinder durften auch in den Flugzeugen Platz nehmen. Einer nach dem anderen saß im Ultraleichtflugzeug X-Air. "Das ist aber ein leichtes Flugzeug" sagte Till und lachte über den Namen. Die fünfjährige Sophia war eher an den Segelfliegern interessiert, weil diese wie "echte Flugzeuge" aussehen würden. "Wir haben gelernt, dass es verschiedene Flugzeuge gibt. Es gibt kleine Flugzeuge und große, wie ein Jumbo Jet", so Ümmet.

Die Flugzeuge brauchen einen Motor, Flügel und Kerosin, wussten die Kinder der Lichtkindergruppe aus Ergenzingen. Ihre Erzieherinnen, Rebekka Lohmüller, Martina Jauch und Eva Huber lobten die Kinder, die interessiert die Maschinen anschauten. Als sie in der "Puchhaz" Platz nehmen durften, konnte es so manches wartendes Kind kaum erwarten. "Jetzt komm ich dran", rief der zweijährige Till. Er stellte sich vor, wie er am Knüppel ziehend, nach Dresden flog.

Eigentlich wollte Haller den Kindern zeigen, wie ein Flugzeug startet. Die Thermik machte jedoch nicht mit und so verschoben die Kinder den Flug auf das nächste Treffen.

In der Sonne nahmen sie ihre Brotzeit ein und liefen dann mit den Erzieherinnen nach Göttelfingen. Von dort aus ging es mit dem Bus zurück nach Ergenzingen, obwohl so mancher gerne geflogen wäre, denn das Flugfieber vom Eutinger Fluggelände hatte einige Kinder angesteckt.