Eutingen Vom Hahn geweckter Eutinger ist übliches Bild

Eutingen. Im Eingangsbereich des Museumsschuppens hingen die Fahnen, die von den unzähligen Besuchern begeistert begutachtet wurden. "Guck mol, wie viel Mühe die sich gegeben haben", meinte eine Besuchern zur Fahne mit den Säuble, die der Jahrgang 1962 erstellt hatte. Die des Jahrgangs 1954 zierten königlich der Hirsch und der Adler, die das Eutinger Wappen stützten. Zudem stellten Vereine wie der ehemalige Liederkranz, der Kleintierzuchtverein, der Schützenverein, die Narrenzunft und weitere Vereine ihre Fahnen aus. Auch die lang verschollen geglaubte Fahne des Radfahrervereins war zu sehen. Zu den ältesten Fahnen zählte die des Kriegervereins, der 1896 gegründet wurde (wir berichteten). Erklärungen befanden sich an den Wänden, wo auch Fotos von den Vereinen gezeigt wurden.

So sahen die Besucher schwarz-weiß Bilder des Radfahrervereins, der bei Festen in der Vereinstracht mitfuhr. Je jünger die Fahnen sind, desto moderner. Manche Jahrgänge ließen ganze Sprüche auf ihrer Fahne abdrucken. So auch der Jahrgang 1970/71: "Mit am Alder ischs wia mit am Wie, s‘ muss an guader Johrgang sei". Der Jahrgang 1962 hatte das damalige Wappen aus Eutingen, auf dem ein Kleeblatt zu sehen ist, mit dem Eutinger Säuble kombiniert. "Man sollte nochmals zwanzig sein", die Aufschrift erinnert, dass zahlreiche Jahrgänger zur 20er-Feier eine Fahne erstellen ließen. Der Jahrgang 1967/68 hatte ebenfalls das Eutinger Säuble als Motiv herausgesucht. Von 1908/09 war die älteste Jahrgangsfahne, die im Besitz von Heimat und Brauchtum ist und einigen Besuchern nicht unbekannt war.

Erinnerungen geweckt