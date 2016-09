Eutingen Volltreffer: Mit dem Lichtgewehr oder dem Bogen

Lukas Brobeil und Christian Creuzberger betreuten die Station, an der sie sich selbst ausprobierten. "Schneller schießen", feuerte Brobeil seinen Kollegen an. Die Kinder hatten es jedoch schneller vorgemacht. Mit 1,03 Sekunden stand Sabrina in der Mannschaft ganz vorne.

Die Syrer Hamid und Mohamed taten sich etwas schwerer. Sie hatten noch nie mit dem Lasergewehr auf die Station gezielt und mussten erst ausprobieren. Die gebrauchte Zeit holten sie beim Rennen zum Apfelbaum auf. "Ich find die Station super", erklärt Niklas, dass er mit einer Sekunde Vorsprung vor seiner Schwester Sofie liege.

Diese war jedoch in einer anderen Gruppe und nahm an der Tischtennisstation die Schiedsrichterrolle ein. Annika, Jan, Sabrina, Sofie und Jana hatten sich dort ausgetobt. Ob Mäxle oder Duell: Die Kinder probierten alles aus. Gegen Ende stellte sich heraus, dass so mancher Teilnehmer ruhiger wurde – war der Tag doch voller sportlicher Erlebnisse.