Eutingen Vogelgrippe tangiert die Züchter nicht

Das Thema "Vogelgrippe" tangierte die Lokalschau nicht. Denn die Vereinsmitglieder hatten ihre Tiere bereits am Mittwoch und Donnerstag zur Ausstellung gebracht, erklärte Vorsitzender Thomas Platz.

Erst am Freitag wurde für sämtliches Geflügel die Stallpflicht in Baden-Württemberg ausgesprochen. Seither hatte sich jedoch einiges getan, weshalb die meisten Kleintierzüchter nun auf weitere Anweisungen warten. "Ich kann mir vorstellen, dass ein Großteil des Großgeflügels nicht mehr in den heimischen Stall kommt. So mancher Züchter dürfte Platzprobleme haben", schaute sich Platz vor allem die großen Gänse an.

Nach der Stallpflichtverordnung vom Freitag müssten Kleintierzüchter in Baden-Württemberg ihre Tiere vorläufig bis 31. Januar im Stall halten. Solche Vorfälle würden das Hobby der Kleintierzüchter noch schwieriger machen, weiß Thomas Platz.