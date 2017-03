Eutingen Viele weibliche "Opfer" erwischt

Eutingen-Weitingen. Ein halbes Jahrhundert sind die Weitinger Bettträger bei den Fasnetsumzügen in Weitingen sowie bei den Auswärtsbesuchen der Narren mit ihrer blau-roten Bettlade unterwegs. Gewandet in weißen Nachthemden, langen weißen Unterhosen und schwarzen "Schloof-Kappa" (Zipfelmützen) – immer auf der Suche nach weiblichen "Opfern" am Straßenrand, die dann eingefangen, ins "gemachte Nest" gelegt, mit "Hau-Ruck" hochgestemmt und ein Stück fortgetragen werden – so weit, bis das nächste "Opfer" gefangen ist.