Eutingen Viele Kameraden wechseln bald in die Alterswehr

Nach 15 Jahren gab er sein Amt weiter. Philipp Creuzberger wurde zum neuen Schriftführer gewählt. Für sein Engagement erhielt Jürgen Gsell ein Präsent und ein Holzstrahlrohr.

Geehrt wurde auch Helmut Seele, der als langjähriger Gruppenleiter und Unterstützer der Jugendfeuerwehr nun in die Alterswehr übergeht. Jugendleiter Hendrik Geraldy übergab ihm ebenso ein Präsent wie Abteilungskommandant Tobias Plaz.

Mit 21 Kindern und Jugendlichen im Alter von acht bis 17 Jahren sei die Jugendabteilung gut aufgestellt. Sechs Eintritte waren im vergangenen Jahr zu verzeichnen, wobei einige Jugendfeuerwehr-Mitglieder die Grundausbildung gemacht hätten. Regelmäßige Übungen standen ebenso auf dem Programm wie gesellige Termine, zu denen der Feuerwehr-Aktionstag, ein Ausflug und Feiern gehörten.

Kassierer Michael Seele vermeldete ein Plus in der Jugendkasse. Der erfolgreiche Tag der offenen Tür, die Hydranten-Kontrolle, die Alteisensammlung und Spenden brachten auch bei den Aktiven ein Plus hervor. Im Feuerwehrhaushalt seien neue Atemschutzjacken und -hosen sowie neue Tore für das Feuerwehrgerätehaus enthalten.

Die Sanierung des Gebäudes stehe laut Plaz noch an, wobei 2018 die Sanierung der Fassade angestrebt werde. Im Zuge der Bebauung des Sportplatzgeländes müsse der Dreschschuppen weichen.

Winfried Seele als Vertreter der Gemeinde erklärte, dass die Feuerwehr einen Platz zur Unterbringung ihrer dort gelagerten Ausrüstung erhalte.

Als Vertreter der Gesamtwehr sprach Marco Leins, Kommandant von Weitingen. Er entschuldigte den erkrankten Gesamtkommandanten Albrecht Teufel. Leins sprach das gute Miteinander in der Gesamtwehr an und dass alle auch in Zukunft an einem Strang ziehen müssten.

Oberfeuerwehrmann: Axel Creuzberger, Philipp Creuzberger, Philipp Dettling, Linus Ehmann, Fabian Kramer, Daniel Müller, Johann Seefried und Marian Seele.

Hauptfeuerwehrmann: Andreas Kläger, Stefan Kramer und Patrick Teufel

Löschmeister: Michael Dettinger