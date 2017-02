Eutingen Viele Jahre im Dienst von Gemeinde und Ortschaft

Im Alter hatte sich Annemarie Leins als Autodidaktin das Keyboardspielen beigebracht. Musikalisches Talent lag in der Familie, denn zusammen mit ihrem Vater und der jüngeren Schwester wurde früher Hausmusik gemacht. Diese Musikalität gab die Verstorbene auch an die Nachkommen weiter, auf deren Begabungen sie sehr stolz war.

Sohn Erwin und die Enkel Marco und Oliver spielten und spielen bei der Weitinger "Tiger’s-Band", Erwin war jahrzehntelang Bandmusiker ("Memories") und Oliver gehört der Band "Overall" an.

Geboren wurde Annemarie Leins am 29. November 1926 als Tochter von Martin und Anna Teufel in Baisingen. Sie erinnerte sich auch im Alter noch an das Zusammenleben mit der jüdischen Bevölkerung in Baisingen. 1952 heiratete sie Anton Leins und zog ins elterliche Haus des Bräutigams in der damaligen "Hitzgasse", der heutigen Eckenweiler Straße. Später baute das Ehepaar ein Eigenheim in der Börstinger Straße. Zusammen mit ihren Kindern Marlies und Erwin erlebten sie dort eine glückliche Zeit.

Annemarie Leins begann in den 60er-Jahren als Raumpflegerin im Weitinger Rathaus. Sie erlebte die Bürgermeister Josef Bernhard, Norbert Scheurer und Julius Schaffner sowie die Ortsvorsteher Hans Nägele und Harald Mattenschlager als Chefs. 15 Jahre lang war sie als Amtsbotin im Dorf unterwegs.

Außerdem hat sie bei Waldarbeiten mitgeholfen. Zehn Jahre lang hat Leins täglich morgens ab sechs Uhr die Sporthalle gereinigt, bevor der Schulsportbetrieb begann. Auch hat sie "nebenher" Gemeindeaufgaben übernommen. Schnee schippen, Straße fegen, Blumenschmuckpflege und vieles mehr. Beinahe 30 Jahre lang brachte sie für die Apotheke die Medizin ins Haus. Im Helferkreis der katholischen Kirche war die Verstorbene ebenfalls viele Jahre lang engagiert tätig.

Die Trauerfeier ist am Donnerstag, 2. März, um 14 Uhr im "Käppele". Anschließend findet die Beisetzung auf dem Friedhof statt.