Eutingen Viel Gesang bei der Adventsfeier

Lieder wie "Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen", "Süßer die Glocken" und "Der Trommler" wurden gesungen. Die zwölf Senioren der Gymnastik 55 Plus in Eutingen und die zwölf Senioren aus Göttelfingen freuten sich über das kleine Geschenk, das die Übungsleiterin bereithielt. Witze und Gedichte wurden aufgesagt. Für Kaffee und Gebäck war gesorgt. Jeder Teilnehmer brachte etwas mit.

Neben der Adventsfeier wird jedes Jahr auch ein Sommerfest gefeiert. Da bei der Eutinger Gruppe die Senioren bereits über 80 Jahre sind, steht das fithalten im Vordergrund. "Mancher Teilnehmer konnte sich nicht bewegen, bevor er zu uns kam", erklärte DRK-Übungsleiterin Liebgard Hellenschmidt, die am Adventsnachmittag für ihre Senioren einige Übungen zum fithalten über die Feiertage bereithielt. Die Gymnastikgruppen treten nun die Weihnachtspause an. Die Göttelfinger treffen sich ab Montag, 9. Januar, von 14 bis 15 Uhr wieder im Kindergarten Max und Moritz in Göttelfingen. Die Gymnastikgruppe 55 Plus kommt immer montags ab 14 Uhr im Kinderhaus Fantadu in Eutingen zusammen – ab Mittwoch, 11. Januar.