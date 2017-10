Eutingen Verursacher tragen die Entsorgungskosten

Diese Meinung teilte der Bürger, der die Anzeige gestellt hatte, nicht. Auch Ortschaftsräte haben Eimerweise Kunststoffteile aus der Aufschüttung aufgelesen, selbst nach der Abnahme. "Das kann doch nicht wahr sein, dass so etwas abgenommen wird", ärgerte sich Rat Achim Wetzel. Er habe noch einiges an "Müll" entdeckt. In der Definition von Müll liegt das Problem, denn was in einen Waldweg eingebracht wird, sehen die Bürger mit ganz anderen Augen, als die Behörden. Für sie würden Metall und Kunststoff nicht in die Auffüllung. Im Fall des Rohrdorfer Waldweges scheint das aber anders zu sein, wie Sabine Eisele erklärt: "Das Problem im vorliegenden Fall waren die Fremdanteile und der Verdacht auf asbesthaltige Bestandteile, welcher sich jedoch nicht bestätigt hat." Deshalb wurde die Absperrung beseitigt und der Weg nach der Abnahme durch die Betroffenen zumindest in diesem Punkt freigegeben.