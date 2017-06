Eutingen Vertrag läuft über 50 Jahre

Der Pachtzins von 200 Euro, so der Vertrag, geht direkt an die Förderung des Jugend- und Altensports und wird dem Verein überlassen. "Der Pachtvertrag hat extra nur 3,5 Seiten, damit das offen gehalten werden kann", so Jöchle.

Die Gemeinde behält als Eigentümer das Grundstück und hat somit eine Kontrollmöglichkeit. Drei Jahre beträgt die Kündigungsfrist. Hubert Lachenmaier befand über den Vertrag: "Alles in Ordnung." Die Frage von Anne Meyer, was passieren könne, wenn es den SVE irgendwann nicht mehr geben sollte, antwortete Jöchle: "Dann wird das Gebäude an die Gemeinde gehen." Einstimmig empfahl der Bezirksbeirat, dem Vertrag zuzustimmen.