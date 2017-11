Eutingen Vermächtnis von Heinz Widmann lebt weiter

"Wir wollen an das große Wirken von Heinz erinnern", erklärt der jetzige Vorsitzende Thomas Platz. Dabei werden auch Fotos ausgestellt. Die Ausstellung ist am Samstag ab 14 Uhr geöffnet. Am Sonntag können die Tiere ab 9 Uhr angeschaut werden. Rund 140 Kaninchen, 50 Tauben, 80 Hühner und Enten werden ausgestellt. Am Nachmittag werden die Sieger ausgezeichnet.

Weitere Neuerungen wird es nicht geben, die Besucher können sich jedoch die Siegertiere anschauen. Mit diesen haben die Eutinger Kleintierzüchter bei Kreisschau und Kreisjugendschau der Kreisverbände Tübingen-Horb und Böblingen gewonnen.

Insgesamt 1300 Tiere wurden dort ausgestellt. 14 Eutinger Kleintierzüchter präsentierten 23 Kaninchen, 34 Hühner, 16 Enten und 16 Tauben.

Gerhard Kläger holt den Titel bei den Kaninchen

Kreismeister bei den Kaninchen wurde Gerhard Kläger mit seinen Weiß-Rexe Rotaugen, die 384,5 Punkte erhielten. Mit 384 Punkten folgte Michael Sacco, der seine Blau-Rexe ausgestellt hatte. Erfolgreich waren auch Marian Sacco mit Weiß-Rexe Rotaugen 384 Punkten und Hannes Sacco mit Dalmatiner Rex schwarz/weiß 383 Punkten, womit sie Jugendkreismeister Kaninchen wurden.

Die Eutinger Jugend holte sich den Kreisjugendmeister-Titel bei den Hühnern. Diesen entschieden Lukas Krknjak mit seinen holländischen Zwerghühnern Orangehalsig, die 385 Punkte erreichten, sowie Janina Mauch mit ihren Artwerpener Bartzwerge wachtelfarbig und 379 Punkten für sich. Krknjak bekam zudem den Leistungspreis für seine holländischen Zwerghühner. Seine fünf Tiere erzielten 575 Punkte.

Bei den Erwachsenen kam Thomas Maag mit seinen Artwerpener Bartzwerge wachtelfarbig und 379 Punkten an die Spitze und wurde Kreismeister Hühner. Er war auch mit seinen Tauben Orientalischen Rollern Weißschlag schwarz, die 379 Punkte bekam, ganz vorne dabei. So wurde Maag Kreismeister in der Kategorie Tauben. Gleichzeitig erhielt er 378 Punkte für seine Orientalischen Roller andalusierfarbig.

Jugendkreismeisterin in der Kategorie Tauben darf sich Ronja Krknjak aufgrund ihrer Deutschen Modeneser Schietti schwarz, für die sie 378 Punkte bekam, nennen. Wolfgang Faßnacht holte sich mit seinen Streicherenten Silber wildfarbig 378 Punkte und damit den Titel Kreismeister Enten.

Welche Tiere bei der Heinz-Widmann-Gedächtnisschau ausgestellt werden, halten die Kleintierzüchter offen. Es werde allerdings wieder für jeden etwas dabei sein.