Eutingen Verbindung mit Gott

Mit den Worten "Sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist" spendete der Domkapitular das Sakrament der Firmung in der jüngst wieder eingeweihten St. Martinskirche.

Gefirmt wurden aus Weitingen: Fabian Bailer, Karim Chartuni Ramirez, Nils Dolderer, Lukas Maag, Joana Müßigmann, Jens Österle, Fabio Provenza, Sara Schanz, Marc Schiebel, Markus Schneider, Lilly Straßer, Jacqueline Teufel und Sebastian Vees. Aus Rohrdorf: Alisa Eitelbuß und Nina Sökler sowie aus Eckenweiler: Sabrina Costa Pereira Machado.

Der Festgottesdienst mit Pfarrer Beda Hammer als Konzelebrant war dem Thema "Online mit Gott" gewidmet und auf die jungen Leute zugeschnitten. In der Predigt betonte Scharfenecker, dass die Jugendlichen durch die Firmung in ihrem Glauben gefestigt seien und die Liebe Gottes spüren könnten. Sie sollten in Verbindung mit Gott bleiben und nicht nur an sich denken, sondern Gutes tun und ihre Gaben zum Wohle der Mitmenschen und Gesellschaft einbringen.