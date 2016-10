Eutingen Väterchen Blues ist ein angenehmer Gast

Eutingen/Nagold-Hochdorf. Aus dem Wunsch eines Musikers heraus entstanden, der einmal auf einem großen Festival spielen wollte, wurde dieses Zusammentreffen von vier Bands zu einem Geschenk an ihre Fans. Bereits am frühen Nachmittag strömten sie die Musikkneipe "Ambiente", um nichts davon zu verpassen, was ihnen die Musiker vorbereitet hatten. Parkplätze – obwohl reichlich vorhanden – wurden schnell knapp.

Den Anfang machten "John and Blues-Friends." Die Formation um Hartmut "Hardy" John wusste genau, wie man die Besucher auf die kommenden acht Stunden Blues eingroovt. Sie gingen nicht gleich mit den ganz schwarzen, depressiven Songs auf die Leute los, sondern sorgten, gerade zum Schluss hin, mit Gassenhauer wie "Honky Tonk Woman" oder "Let’s work together" für das gemeinsame Mitsingendingsbums und legten so den Grundstock für diesen wunderbaren Bluesherbst.

Ganz auf die bekannten Tracks verzichteten hingegen die Damen und Herren der "Dust & Diesel Bluesband" aus Leinfelden-Echterdingen. Friedemann Bornträger (Mr. B.), ihr im vergangenen Jahr verstorbener Frontmann, hinterließ ihnen so viele Songs, dass die Band, die sich mit jüngeren Musikerinnen verstärkt hat, noch lange davon zehren kann. Gleich bei ihrem Eröffnungsstück "Mel" ließ Gitarrist und Sänger Sebastian Paulus das Publikum aufhorchen und schenkte ihnen eine Kostprobe seines großartigen Gitarrenspiels. Seine junge Kollegin, die Sängerin Katja Boccia, sammelte sich schon bei ihrem ersten Auftritt mit der "Dust & Diesel Bluesband" einen Fanclub zusammen, mit dem sie richtig angeben kann. Allein ihre Interpretation von "Colour of the Blues" zeigte alle Facetten ihrer sensationellen Alt-Stimme, die zu den Songs von Mr. B. passt wie der Topf auf den Deckel. Locker marschierte sie durch dreieinhalb Oktaven und wenn dann noch ein Profi wie Helmut Nothum den Druck von hinten auf seiner Hammond-Orgel nach vorne schiebt, dann steht der Sound und die Fans.