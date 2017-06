Eutingen Utensilien vergangener Zeiten entdeckt

Über die Jahre hat sich einiges im Schuppen angesammelt, den die Feuerwehr bisher mit dem Bauhof nutzte. So kommen immer wieder Erinnerungen an vergangene Zeiten auf. "Da hat man früher immer Kohle in großen Säcken geholt", denken Arthur Zweig, Andreas Widmaier und der "Capo" der Ausräumaktion, Helmut Seele, zurück. Der Schuppen habe damals der Darlehenskasse gehört. Wer in ihrer Geschichte nachforscht, bekommt einige offene Fragen beantwortet. 1940 kaufte die Darlehenskasse einen Ackerschlepper und eine Dreschmaschine.

Wahrscheinlich waren die damaligen Unterbringungsmöglichkeiten zu klein, auch beim Gebäude in der Schillerstraße muss zu wenig Platz gewesen sein, weshalb 1949 der Schuppen gebaut wurde. "Da war auch die Dreschmaschine untergebracht", erinnern sich ehemalige Landwirte.

Gemeinde erwirbt Gebäude im Jahr 2001

Das Getreide ließen sie im "Dreschschuppen" dreschen, so erklärt sich auch die Benennung. Das Vermögen der Darlehenskasse ging in die heutige Volksbank über, so auch der Schuppen. 2001 erwarb ihn die Gemeinde als Abstellmöglichkeit für Feuerwehr und Bauhof. Da das Sportgelände dem Seniorenheim und Ärztehaus Platz machen soll, wurde über den Dreschschuppen nachgedacht.

Der Schuppen sei in die Jahre gekommen. Die Statik würde einen Ab- und erneuten Aufbau nicht zulassen, hatten Experten erklärt und den Abriss empfohlen. Die Feuerwehr schaute daher mit der Gemeinde nach einem Ersatz. Dieser fand sich im ehemaligen NABU-Schuppen, den der Verein aufgrund seines Neubaus nicht mehr nutzt.

Teile des "Scheunenfundes" wie zwei Handwagen, Pumpen und eine Holzdrehleiter packten die Helfer daher nun in den NABU-Schuppen. Geplant sei für Feuerwehr, Bauhof und DRK eine Unterbringung in der Nähe des Feuerwehrgeländes zu bauen.

Ob das Schienenstück, das aktuell vor dem Dreschschuppen liegt, auch dorthin verlegt werden könne, sei noch nicht klar. Das Schienenstück wurde zum Aufsetzen der ­HLF-Schiene verwendet. Dadurch konnte der Ernstfall geübt werden, denn das Feuerwehrfahrzeug darf bei laufendem Betrieb nicht ohne Grund und Alarmierung auf die Schienen der DB aufgesetzt werden.

"Woisch no?", war am Samstag immer wieder zu hören. Beispielsweise erinnerten sich die Helfer beim Anblick der massiven Holzpfosten an das Bauen von Bühnen in früheren Zeiten. Damals habe man keine zusammensteckbare Bühne gehabt. So musste bei jedem Fest ein Gerüst gebaut und verkleidet werden. Das massive Holz dafür liegt noch im Dreschschuppen. "Das ist zu schade, dass man es verbrennt", erklärten einige Feuerwehrleute. Daher wurden einige Balken vom obersten Teil des Schuppens mit Maschinen und von Hand heruntergeholt.

Einige Fahrzeuge stellten die Helfer, einen Radlader die Gemeinde zur Verfügung. So konnte noch vor der Mittagszeit der Arbeitseinsatz beendet werden.