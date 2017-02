Eutingen Unermüdlich für die Kleintierzüchter im Einsatz

Als eines von acht Kindern von Martha und Martin Widmann kam Karl-Heinz, bekannt als Heinz, am 8. Dezember 1947 in Eutingen zur Welt. Die Eltern waren "Eisenbahner" und so wuchs die Familie im damaligen Posten 10 auf.

Nach der Volksschule lernte Heinz Widmann beim Unternehmen Müller am Alten Bahnhof Mechaniker. Er wechselte zum Reparaturwerk nach Böblingen und später zu Daimler nach Sindelfingen, wo er bis zum Vorruhestand arbeitete.

Von klein auf kickte er im Eutinger Sportverein, in dem bereits sein Vater aktiv war. Als Jugendleiter betreute Heinz Widmann den Nachwuchs und war später als Fußball-Spartenleiter für die Erwachsenen zuständig. Über den Sportverein und die Tanzveranstaltungen im Wirtshaus "Germania" lernte er seine Frau Gaby, geborene Schneider, kennen. Sie heirateten 1971 und bekamen Tochter Meli und Sohn Karsten.