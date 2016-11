Eutingen Unendliche Müllgeschichte

Da lange kaum was geschah, zeigte ein Rohrdorfer den Verursacher an, weshalb der Fall vor Gericht ging. Die nicht recycelbaren Stoffe wurden laut des Schreibens, das Walddörfer vorlas, zum größten Teil abgetragen. In den nächsten zwei Wochen könnte das Unternehmen aufgrund von Krankheitsfällen das Material nicht vollständig beseitigen. Sechs Sattelzüge müssten noch bepackt werden.

Das Landratsamt Freudenstadt sei aktuell zuständig für den Sachverhalt, erklärte Rolf Walddörfer. Er wünschte sich, dass das lange Thema bald beendet werden könnte.