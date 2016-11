Eutingen Unendliche Geschichte

Ortsvorsteher Rolf Walddörfer las die Meldung zum Stand der Entsorgung vor, die Bürgermeister Armin Jöchle verfasst hatte. Ein Unternehmen hätte den Weg auffüllen sollen, konnte nach eigenen Angaben diese Aufgabe nicht ausführen und habe den Auftrag an ein Subunternehmen weitergereicht.

Bürger bemängelten, dass unter dem Auffüllmaterial allerlei Müll versteckt sei. Die Ortschaftsräte schauten sich die "illegale Müllhalde" beim Sportgelände an und bestätigten dies. Das Unternehmen wurde zur Beseitigung des Mülls aufgerufen.

Da lange kaum was geschah, zeigte ein Rohrdorfer den Verursacher an, weshalb der Fall vor Gericht ging. Die nicht recyclebaren Stoffe wurden laut des Schreibens, das Walddörfer vorlas, zum größten Teil abgetragen. In den komenden zwei Wochen könnte das Unternehmen aufgrund von Krankheitsfällen das Material nicht vollständig beseitigen. Sechs Sattelzüge müssten noch bepackt werden.