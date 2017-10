Eutingen Übungshelfer setzt sich im Szenario zur Wehr

Der erste Atemschutzgerätetrupp ging mit dem Schlauch ins Gebäude und fand den unter einem Schock leidenden Mimen. Bei seiner Rettung setzte er sich zur Wehr und schlug auf die Retter ein, die ihn dann Mannstark aus dem brennenden Gebäude herausholen. Der Mime mit der Wirbelsäulenverletzung musste liegend aus dem ersten Obergeschoss des laut der Übungsannahme brennenden Stallgebäudes herausgeholt werden. Deshalb wandten die Feuerwehrleute erstmals einen Leiterhebel an, den sie Tage zuvor am Feuerwehrhaus in Eutingen geübt hatten. Auf der Steckleiter wurde eine Trage mit Spineboard befestigt und auf Kommando in die Höhe gezogen. Der Mime mit "Stifneck" wurde hineingelegt und wie im Aufzug abgeseilt.

Gekonnt setzten die Feuerwehrleute die Herausforderung um, lobte Abteilungskommandant Tobias Plaz. Er lobte die Geduld des Mimen und dankte auch den anderen Freiwilligen von der Jugendfeuerwehr. Die Brandbekämpfung und Menschenrettung sei schnell erfolgt und auch die Übergabe an das DRK hätte problemlos funktioniert. Großes Lob erhielten die Feuerwehrleute auch von Gesamtkommandant Albrecht Teufel, der wahrscheinlich zum letzten Mal bei der Hauptübung der Feuerwehrabteilung Eutingen den Übungsverlauf moderiert hatte.

Für das große Engagement einiger Helfer dankte er, denn diese hatten am dritten Wochenende in Folge ihr Können bei einer Übung in der Gemeinde unter Beweis gestellt. Großer Dank ging auch an den Eigentümer des Abbruchgebäudes. Stefan Platz, Bereitschaftsleiter des DRK-Ortsvereins Eutingen, dankte für die gute Zusammenarbeit. Er lobte das Erkennen der gemimten Verletzung und dankte den Mimen. Bürgermeister Armin Jöchle nannte die Hauptübung gelungen, die er sich genau von der Garten-, aber auch von der Stuttgarter Straße angeschaut habe. Im Dezember und Januar werde der Gemeinderat zum Feuerwehrbedarfsplan tagen, denn einige Großinvestitionen würden bevorstehen. Den Helfern wünschte er für die Zukunft viel Erfolg.