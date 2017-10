Stand an Stand reihte sich beim Eutinger Krämermarkt, der zwar im Februar schwach besucht war, auf dem aber am Feiertag zeitweise kaum ein Durchkommen war. Einige Besucher nutzten den Feiertag für einen Spaziergang durch die Marktstraße. Traditionell führte Familie Frank mit ihrem "Schleckstand" die Marktgasse ab der Apotheke an. Da der Krämermarkt immer am letzten Dienstag im Februar und am ersten im Oktober ist, fiel er dieses Jahr auf den Fasnetsdienstag und den Feiertag zur Deutschen Einheit. Letzterer brachte den Marktbeschickern zwar keinen freien Feiertag, dafür kamen zahlreiche Besucher. An mancher Stelle ging es eng zu. Elias gefiel es besonders am Spielwarenstand, wo er sich mit seiner Oma Traktoren und Bagger anschaute. Für die kleinen Besucher war mit zahlreichen Verkaufsständen und dem Karussell einiges geboten. Doch auch für die Erwachsenen hatte es neben Kleidungs-, Haushaltswaren- oder Gemischtwarenständen eine breite Vielfalt. Dinnele-Bäck Christian Teufel aus Eutingen musste ordentlich den Holzofen anfeuern, denn die Schlange schien nicht abzunehmen. Ähnlich bei Familie Plaz, die immer wieder in ihrer Bäckerei Nachschub holte. Am Ende der Marktschlange wartete das Sportheim-Team mit seiner Schlachtplatte auf Gäste, wobei sich der Straßenverkauf bewährte, denn einiges war zur Mittagszeit im Sportheim los. Foto: Feinler