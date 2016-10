Eutingen Team Narrenzunft ist haushoch überlegen

Die Duos traten gegeneinander an. Am Morgen fanden zwei Spiele bei leichtem Nieselregem und Sonnenschein statt. Am Nachmittag folgten zwei weitere Spiele, wobei jede Mannschaft gegen jede antrat.

So mancher hatte auf die Narrenzunft Eutingen als Sieger getippt, denn zwei ehemalige Tennisspieler gingen an den Start. "Ich spiele schon seit meiner Kindheit Tennis", sagte Guido Krespach, der mit Frank Dey in der Narrenzunft-Mannschaft antrat.

"Für mich ist es heute das erste Mal", erwiderte dagegen Philipp Dettling. Mit Philipp Creuzberger verteidigte er den Titel für den Sportverein Eutingen.

"Sportlich ist das toll, aber es geht auch um den Spaß", wusste Eberhard Gsell. Der Schützenvereinsvorsitzende hatte schon früher am "Davis Cäple" teilgenommen, dessen Name auf das Profiturnier "Davis Cup" zurück geht.

Die Schützen hatten es jedoch nicht leicht, denn die erfahrenen Tennisspieler gaben alles. Da half es auch nichts, dass neben Eberhard Gsell und Patrick Raible auch Denise und Matthias Rüth für die Schützen antraten.

Das Team Narrenzunft hatte alle Spiele gewonnen, zum Teil haushoch, erklärte Wolfgang Wagner. Bei der Siegerehrung forderte, dass die beiden bei der Teilnahme am nächsten Vereinspokal eine Kugel an den Fuß bekommen sollten. "Dann haben die auch ein Handicap", scherzte er.

Eutinger Tennisanlage wird nun winterfest gemacht

Er überreichte Guido Krespach und Frank Dey den Gewinn für den ersten Platz. Zweiter wurden Eberhard Gsell und Patrick Raible, auf die Denise und Matthias Rüth folgten. Damit hatten die Sportschützen zwar das Turnier nicht gewonnen, aber schafften es immerhin auf das Siegertreppchen. Hansi See­fried sowie Lukas Lachenmaier und Sebastian Lazar mit Hendrik Geraldy waren für den Bauwagen angetreten. "Es gab nur einen Gewinner und fünf Sieger", sagte Wagner. Er freute sich, dass das Turnier so stark nachgefragt wurde.

Für den Tennisclub bedeute es den Abschluss, denn in der laufenden Woche werde auf der Anlage alles abgebaut und winterfest gemacht. Für die Verpflegung sorgte das Tennisteam. Dieses hielt zum Abschluss ein Schätzspiel bereit, bei dem die Besucher die Anzahl der Bälle in einem Netz erraten mussten. Die 103 Bälle hatte Frank Dey knapp mit 101 erraten.

Den Abend ließen die Teilnehmer an der Tennisbar ausklingen, in der Hoffnung, dass es den Vereinspokal nun wieder jedes Jahr geben wird.