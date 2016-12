Eutingen Tannenbaum klagt dem Esel sein Leid

Für die Kinder sind die Adventslese-Termine besondere Veranstaltungen, was auch im Kinderhaus Fantadu deutlich wurde. Über 20 Kinder setzten sich auf die Bänke und rutschten gespannt hin und her.

Karl-Josef Graf aus Rexingen packte die Handpuppe Marco aus und meinte: "Marco wird euch eine Geschichte von einem Tannenbaum vorlesen."

In einem Wald lebte ein Tannenbaum, der kleiner als seine Brüder war und deshalb nicht in die Stadt kam. Das machte den Tannenbaum so traurig, dass er dem Vogel und dem Esel sein Leid klagte. Beide konnten ihm aber nicht helfen. "Deshalb weinte der Tannenbaum ganz laut", erklärte die Handpuppe Marco, worauf Zuhörer Paul lachen musste, schluchzte Marco doch so lustig. So manches Kind war jedoch von der mitleiderregenden Tannenbaumfigur ergriffen.

Daniela Joos zeigte auf den Tisch und meinte: "Da steht auch ein kleiner Baum, der ist so klein wie der Tannenbaum", holte sie das bunt gestaltete Buch hervor, in dem ein winziger Baum zu sehen war. Im Vergleich zur Eselsschnauze war er sehr klein. Die Kinder sahen damit das Problem des Tannenbaums ganz schnell: Er wurde ausgeschlossen und das so kurz vor Weihnachten.

Jedoch hatte die Natur Einsicht mit dem Tannenbaum und so schneite es bald. "Der Tannenbaum war dann der Schönste von allen", wendete sich die Geschichte.

Weil die Kinder so still waren, durften sie sich aus einem Korb ein Geschenk, wie einen Wichtel, Süßigkeiten oder einen Stempel herausnehmen. Zum Abschluss sangen die Eltern mit ihren Kindern "Kling Glöckchen" und weitere Adventslieder.

Mit dieser Adventsreihe sollen die Kinder an Adventsgeschichten mit tieferem Sinn herangeführt werden.