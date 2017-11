Eutingen-Göttelfingen (af). Mit Hilfe der Erzieherinnen teilte Sankt Martin seinen Mantel und gab ihn dem frierenden Bettler. Diese Geschichte empfanden die Kleinen vom Kindergarten "Max und Moritz" in Göttelfingen am Montagabend mit einem liebevoll gestalteten Spiel nach. Die Mantelteilung als Symbol für die Barmherzigkeit durfte nicht fehlen. Zahlreiche Eltern, Verwandte und Freunde schauten den kleinen Darstellen dabei zu. Traditionell luden sie zum Laternenlauf ein, wobei sie von der Jugendkapelle Göttelfingen-Baisingen unter der Leitung von Corinna Jöchle begleitet wurden. Die Feuerwehrabteilung Göttelfingen sorgte für die Absperrung. Im Kindergarten bereiteten die Eltern die Bewirtung vor. "Wir freuen uns, über so viele Besucher", dankte Kindergartenleiterin Erna Kasberger allen Mitwirkenden, Helfern und Unterstützern. Die Kinder werden sich noch in den kommenden Tagen mit dem Thema teilen und Sankt Martin beschäftigen. Als Nächstes steht das Projekt Wald an, das am 6. Dezember mit dem Nikolausbesuch abgerundet wird.