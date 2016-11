Eutingen Strahlenangst verhindert schnelles Internet

Vergangene Woche wurden die ersten Arbeiten für den neuen LTE-Masten gemacht. Der Eutinger Sebastian Lazar: "Jetzt haben wir November 2016 und es geht los. Bis zum Dezember soll der Mast stehen. Dass es im günstigsten Fall zweieinhalb Jahre gedauert hat, dieses Projekt zu realisieren, ist traurig."

Nicht nur das. Laut Jöchle nimmt die Verzögerung gut 30 Prozent der Eutinger Haushalte die Möglichkeit, schnelles Internet zu haben. Einige sind seit Kurzem erstmal wieder abgehängt. Jöchle: "Wir hatten vor sieben Jahren die Versorgung mit schnellem Internet ausgeschrieben. Die Firma LKG mit Wimax-System hatte damals den Zuschlag bekommen. Diese haben jetzt erklärt, dass sie zum Oktober den Betrieb einstellen."

Die Kommune versuche zwar, über den Kreis und deren Förder-Verbund an Mittel zu kommen. "Es ist aber fraglich, ob man für diesen notwendigen Teilausbau Mittel bekommt."

Waren nur die Eutinger so lahm? Oder auch die Telekom? Telekom-Sprecher Hubertus Kischkewitz antwortet: "Ein Mobilfunkstandort ist nicht von heute auf morgen aufgebaut. Zu allererst muss aus funktechnischer und netzstrategiescher Sicht ein geeigneter Standort gefunden werden. Dann braucht das Genehmigungsverfahren, beginnend mit einem Bauantrag, seine Zeit. Dem Bauen wiederum schließt sich der technische Aufbau mit der Einbindung in unserer Systeme an. Selbst in günstigen Fällen gehen da in der Regel eineinhalb bis zwei Jahre ins Land."

Und: Es wird noch knapp ein Jahr dauern, ehe Eutingen den schnellen LTE-Datenfunk hat. Telekom-Sprecher Kischkewitz: "Voraussichtlicher Einschalttermin ist im dritten Quartal 2017. Auch da sind wir in der Terminwahl nicht frei, neue Masten können nicht einzeln zugeschaltet werden. Das kann in einem so komplexen technischen Netz, in dem das Zusammenspiel aller Zellen perfekt funktionieren muss, nur zu bestimmten Sammelterminen erfolgen."

Und weil der Telekom-LTE-Mast erst ab nächstem Herbst funkt, fällt für viele Eutinger auch die Möglichkeit weg, sich über das LTE-Netz mit schnellem Internet zu versorgen. Jöchle: "Es ist der Zug der Zeit, dass man die Belange der Bürger bei seinen Entscheidungen mit berücksichtigen muss." Lazar bilanziert: "Es braucht einfach mehr Tempo."

PS: Bei der Anfahrt zum Sendemasten gab es im Telekom-Netz höchstens das lahme E. Nur dort, wo der Mast hin soll, wechselte die Smartphone-Anzeige auf LTE...