Eutingen Spielplatz soll zum Bauplatz werden

Ortsvorsteherin Diana Wally brachte die Überlegung ins Spiel, den Spielplatz "Steigweg" aufzugeben und dafür einen Bauplatz mit einer Gesamtgröße von 524 Quadratmetern auszuweisen. Sie begründete diesen Vorschlag damit, dass der Spielplatz anscheinend auch von der Bevölkerung nicht mehr sonderlich begehrt sei, da in den vergangenen Jahren niemand mit der Bitte auf sie zukam, man möge diesen Spielplatz doch wieder ertüchtigen.

Rat Christoph Raible hakte hier ein und merkte an, dass er sich sowieso nicht vorstellen könne, dass jemand aufs Rathaus gehe und fordert, man möge den Spielplatz wieder richten. "Die Leute gehen davon aus, dass so etwas von der Gemeinde aus automatisch erfolgt." Die Ortsvorsteherin war da ganz anderer Ansicht. "Bis da was Vernünftiges an Spielmöglichkeiten draufsteht, sind schnell mal 15 000 bis 20 000 Euro weg."

Auch glaubt sie, dass man auf dem Spielplatz "Obere Wiesen" ein tolles Angebot für Kleinkinder hat. "Die können dort sandeln, rutschen, klettern und haben ein eigenes Häusle – ich war mit meinen Kindern immer dort", brachte sie als weiteres Gegenargument in Sachen Spielplatz "Steigweg" in die Diskussion ein. Zudem ist Wally der Ansicht, dass man in einem so ländlich geprägten Ort wie Göttelfingen hinter jedem Haus noch ein Grundstück hat, auf dem man gerade für Kleinkinder ein Spielgerät aufstellen kann.