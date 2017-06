Eutingen Sperrung in Richtung Ergenzingen

Die Strecke auf der B28a müsse so oder so gesperrt werden – und zwar voraussichtlich in der dritten und vierten Augustwoche. Vom Postfrachtzentrum soll es einspurig bis zur Abzweigung Baisingen/Industriegebiet gehen. Im weiteren Verlauf in Richtung Ergenzingen soll es eine Vollsperrung geben.

Die höheren Ausgaben von 29 000 Euro soll durch mögliche höhere Steuereinnahmen und die Einsparungen bei anderen Baumaßnahmen durch günstigere Vergabeergebnisse ausgeglichen werden.

Und da es schnell gehen soll, soll die Gemeinde die Vergabe per Los vollziehen können. Die Bezirksbeiräte empfahlen den Vorschlag an den Gemeinderat.