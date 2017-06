Eutingen Spannende Matches

Bei sonnigem Wetter traten die Teilnehmer in drei Wettbewerben gegeneinander an. Bei den Aktiven spielten die Damen im Doppel und die Herren im Einzel. Die Senioren traten im Mixed an.

Der Spielmodus bei den Damen war "Jeder gegen Jeden". Den ersten Platz belegten Carina und Ramona Platz ohne Niederlage. Zweite wurden Corinna Jöchle und Simone Platz.

Ebenfalls "Jeder gegen Jeden" wurde bei den Senioren gespielt. Diese spielten einen langen Satz bis neun. Ohne Niederlage standen am Ende Elisabeth Gulde und Thomas Weinhardt auf Platz eins, die gegen die Zweitplatzierten Andrea Hellstern und Hermann Platz mit 9:6 gewannen.