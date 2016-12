Eutingen Sofa oder Sause zum Jahreswechsel?

Eutingen. 31. Dezember 2016 – wie feiern die Eutinger den Rutsch ins neue Jahr?

Der katholische Pfarrer Beda Hammer hat am letzten Tag des Jahres viel zu tun: Am Morgen hält er eine Beerdigung, am Nachmittag bereitet er die Jahresabschlussmesse vor, die um 17 Uhr stattfindet. "Abschluss und Anfang des Jahres sollte schon in der Kirche sein", sagt er. Danach will er sich einen gemütlichen Abend machen. Eine Tradition von Hammer: Noch vor Mitternacht hängt er alte Kalender in der Wohnung ab und die neuen auf. Kurz vor Mitternacht will er zu Fuß zur Bahnüberführung zwischen Eutingen und Göttelfingen gehen, von wo aus er das Feuerwerk rundum sehen kann. "Da trifft man Leute, viele haben Sekt dabei." Von Bleigießen und Glücksklee hält er nicht viel. Wenn man den Klee als Glückwunsch verschenke, sei das noch in Ordnung. "Wenn man ihm eine magische Wirkung zuspricht, bin ich aber nicht einverstanden."

Der stellvertretende Bürgermeister Winfried Seele geht mit seiner Frau und Bekannten gemütlich essen, bevor sie zuhause in Eutingen mit Spielen und Bowle den Abend verbringen. Das Feuerwerk schauen sie sich von der Bahnüberführung zwischen Eutingen und Göttelfingen aus an. Seele freut sich als Kommunalpolitiker auf die Einweihung des Sportstättenkonzepts Anfang Juli. "Das ist schon toll, dass wir das geschafft haben", sagt er. Für 2017 ist ihm außerdem wichtig, die Planung für einen Verbrauchermarkt in Eutingen unter Dach und Fach zu bekommen.